Семьи с детьми могут получить дополнительную льготу Никитин сообщил, что ищет способ выравнять цены на такси для семей с детьми

Минтранс РФ изучает способы выравнивания стоимости поездок для семей с детьми по сравнению с обычными заказами, сообщил глава министерства Андрей Никитин во время правительственного часа в Совете Федерации, трансляция велась на сайте Совфеда. По его словам, работа ведется совместно с крупным агрегатором такси.

Совместно с крупнейшим агрегатором ищем оптимальный механизм уравновешивания «детских» тарифов в сравнении с аналогичными без детей, — сказал он.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что для жителей малых населенных пунктов, где не налажено регулярное общественное сообщение, следует ввести федеральный механизм транспортной компенсации. Соответствующее обращение было направлено главе Минтранса РФ.

До этого оператор каршеринга «Делимобиль» обратился в российское правительство с просьбой подключить его к обсуждению верификации пользователей через биометрию и госсистемы. Власти готовятся внедрить такую систему для борьбы с подменами личности при управлении машиной. Пилотный проект предполагает подключение каршеринговых операторов к системам, которые используют биометрические данные, таким как «Госуслуги».