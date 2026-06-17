Роскомнадзор развеял слухи о блокировке форума Hip-Hop.Ru Роскомнадзор опроверг данные о блокировке форума Hip-Hop.Ru в России

Решений о блокировке форума Hip-Hop.Ru от уполномоченных органов не поступало, передает пресс-служба Роскомнадзора. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, доступ к ресурсу не ограничен.

Доступ к ресурсу в настоящее время не ограничивается, — сказано в сообщении.

Площадка посвящена хип-хоп-культуре и начала свою работу в начале 2000-х годов. Форум прославился благодаря проведению масштабных независимых рэп-баттлов.

Ранее сообщалось, что легендарный для рэп-сообщества форум Hip-Hop.Ru заблокировали на территории России. Как уточнили администраторы сайта, они рискуют также потерять домен. За время своего существования форум не раз сталкивался с блокировками, но ему удавалось восстановить доступ к своим ресурсам.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что власти могут разблокировать Telegram, если мессенджер будет выполнять требования российских властей. По его словам, этот процесс может занять не более нескольких месяцев.