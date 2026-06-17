Легендарный для рэп-сообщества форум заблокировали в России Форум Hip-Hop.Ru был заблокирован на территории России

Легендарный для рэп-сообщества форум Hip-Hop.Ru заблокировали на территории России, сообщили администраторы сайта. Они рискуют также потерять домен. За время своего существования форум не раз сталкивался с блокировками, но ему удавалось восстановить доступ к своим ресурсам.

Площадка посвящена хип-хоп-культуре и начала свою работу в начале 2000-х годов. Форум прославился благодаря проведению масштабных независимых рэп-баттлов.

Ранее сообщалось, что судебные приставы принудительно взыскали с рэп-исполнителя Григория Ляхова (OG Buda) административный штраф в размере 50 тыс. рублей. Основанием для наказания послужила пропаганда наркотических средств, выявленная в одном клипе и четырех треках музыканта.

До этого рэпер Fuze (Артем Бровков, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) погиб в ДТП в США. В последние годы он проживал в Нью-Йорке с женой. Известно, что водитель погиб на месте, а Бровков, который находился на пассажирском кресле, умер спустя час в местном госпитале. В аварии пострадал еще один человек.