Врач предположил, что стало причиной смерти звезды «Клюквенного щербета»

Турецкая звезда сериала «Клюквенный щербет» могла умереть из-за употребления алкоголя и запрещенных веществ на фоне приема антидепрессантов, предположил в беседе с aif.ru нарколог Василий Шуров. По словам врача, в медицинской практике встречались случаи, когда людям становилось резко плохо во время бурного празднования чего-либо.

Я не сталкивался с тем, чтобы кто-то умирал от сочетания алкоголя и антидепрессантов. Но иногда очень бурно празднуют день рождения. Так, что сердце отказывает. Чисто теоретически, все может быть, но, возможно, девушка слишком много выпила, может еще что-то употребляла, кроме алкоголя, — высказался Шуров.

Ранее сообщалось, что Иртем умерла в возрасте 35 лет у себя дома. Трагедия произошла на следующий день после празднования ее дня рождения. О смерти артистки сообщил адвокат ее семьи. По предварительной информации, причиной стал сердечный приступ. Дома находилась мать Иртем, однако ей не удалось реанимировать дочь.