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17 июня 2026 в 11:42

Опрос раскрыл отношение украинцев к действующей власти и Зеленскому

Опрос КМИС: более 60% украинцев хотят смены власти и Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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За последние три года конфликта выросло желание украинцев сменить власть, включая президента Владимира Зеленского, свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС). Согласно его данным, которые приводит «Страна.ua», если в 2023 году за замену главы государства выступали 23% респондентов, то сейчас их уже 67%.

Вместе с тем вырос запрос и на смену Верховной рады. В 2023 году такое решение поддерживали 69% человек, в этом — уже 83%. Кадровых перестановок в кабинете министров ожидают 74% опрошенных вместо 47% три года назад.

Ранее сообщалось, что согласно опросу Центра Разумкова, украинцы не испытывают доверия к Верховной раде и резко негативно относятся к территориальным центрам комплектования. Более половины граждан уверены, что страна движется по неверному пути.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинцы не хотят воевать за нынешнее правительство страны. По словам дипломата, в прошлом году там возбудили 311 тыс. уголовных дел о самовольном оставлении воинской части, более 50 тыс. — из-за дезертирства.

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