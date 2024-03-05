Благоприятные и неблагоприятные дни в марте. Что можно и нельзя делать

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Март 2024 года включает в себя много благоприятных дней для крупных покупок и процедур красоты. Какие даты подойдут для медицинских операций, а в какие стоит перенести все важные дела?

Фазы Луны в марте 2024 года

В лунном календаре на март 2024 года различные астрономические явления влияют на окружающую природу и человека. Новолуние, полнолуние, дни первой и последней четвертей Луны считаются периодами усиленного взаимодействия Солнца и естественного спутника Земли, характеризующимися негативным влиянием.

Молодая луна: 10 марта в 11:00;

Полнолуние: 25 марта в 9:00;

Растущая Луна: с 11 по 24 марта;

Убывающая Луна: с 1 по 9, с 26 по 31 марта.

Чего ждать от новолуния в марте 2024 года

Новая Луна может стать идеальным временем для того, чтобы направлять мысли на новые достижения. Астрологи советуют программировать себя на позитив, планировать новые дела и проекты и избавиться от плохих привычек. Если есть недобрые намерения или негативные мысли в день новолуния, это может привести в будущем к неприятностям.

Каким будет полнолуние в этом месяце

Астрологи сообщают, что полнолуние в марте 2024 года наступит в знаке Весы. Это время, чтобы сосредоточиться на поиске баланса и гармонии с близкими и в личных отношениях. Когда этот баланс найдется, то это поможет ориентироваться в любых проблемах, которые могут возникнуть в ближайшем будущем.

Также полнолуние принесет огромный поток энергии, однако он будет практически необузданным и неконтролируемым. Стоит контролировать эмоции и слушать голос разума, а не действовать импульсивно.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Когда в марте благоприятные дни

Удачные дни: 7, 8, 13, 15, 16, 27, 31 марта.

7 марта рекомендуется провести в кругу друзей. Это хороший период, чтобы набраться мудрости у более опытных людей и подвести итоги.

8 марта удачным решением будет реализация проектов, которые давно запланированы. Кроме того, стоит уделить время себе, чтобы получить максимум наслаждения. К примеру, заняться саморазвитием или творческой деятельностью.

15, 16, 27, 31 марта являются хорошими днями для крупных покупок и процедур, связанных со здоровьем и красотой. Также в эти дни можно уделить время бизнесу или корпоративным вечеринкам, которые позволят найти новые взаимовыгодные знакомства.

Какие дни в марте неблагоприятные

Неблагоприятные дни: 5, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 25 марта. В эти дни не стоит планировать серьезных мероприятий, совершать крупные финансовые операции и заводить новых друзей.

Также не следует проводить посевы и посадки в дни новолуния (10 марта) и полнолуния (25 марта), так как в этот период растения находятся в ослабленном состоянии.

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