Что за история с бойцом ММА, который убил ветерана СВО, защищавшего девушку

Фото: Социальные сети

Рустам Байжуменов

Карталинский городской суд Челябинской области приговорил бойца смешанного стиля (ММА) Рустама Байжуменова, который в сентябре 2023 года убил ветерана спецоперации Максима Никитина, к ограничению свободы на полтора года. Однако его отпустили прямо в здании суда, в СИЗО мужчина просидел около пяти месяцев. Что об этом нужно знать?

Что случилось осенью прошлого года

24 сентября 2023 года было возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в поселке Новокаолиновый Карталинского района Челябинской области, заявляли в пресс-службе СУ СК России по региону.

«В Челябинской области продолжается расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении смерти потерпевшему. По указанию руководителя следственного управления данное уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления», — поясняли в ведомстве.

В местных СМИ тогда сообщалось, что конфликт между 19-летним Байжуменовым и Никитиным произошел 16 сентября 2023 года. В результате полученных травм участник СВО скончался в больнице.

«Перепалка между мужчинами началась, когда русский военный Максим Никитин вступился за свою одноклассницу, которую Байжуменов таскал за волосы. В отместку тот нанес целенаправленный удар в шею мужчине, причем куда бить, он прекрасно знал, поскольку выступал в ММА», — писала Readovka.

Дочь погибшего в социальных сетях раскрыла подробности драки, рассказав, что ее отец вступился за девушку и получил удар в горло.

«Преступник нанес смертельный целенаправленный удар в горло моему отцу. Впоследствии патологоанатом пояснил, что от данного удара была сломана гортань. При падении отец ударился затылком о тротуарную плитку и в сознание более не приходил», — писала она в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Максим Никитин

Какой приговор получил нападавший

Вчера, 4 марта, стало известно, что Карталинский городской суд Челябинской области признал Байжуменова виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок один год и шесть месяцев.

«Он был признан судом виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год и шесть месяцев. В частности, он должен не выезжать за пределы муниципального образования без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

При этом мужчину освободили прямо в здании суда.

«19-летний уроженец Таджикистана Рустам Байжуменов сцепился с 38-летним Максимом Никитиным 16 сентября прошлого года. Военный вступился за девушку, в ответ получил удар. Спустя сутки он скончался в больнице. Затем приезжего задержали. Прошло несколько судов, и сегодня вынесли приговор: полтора года ограничения свободы. Из них пять месяцев эмэмэйшник уже провел в СИЗО. А значит, на воле ему нужно „поотмечаться“ еще восемь», — написал Mash.

Как отреагировали в Госдуме на решение суда

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что направил обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой обжаловать решение Карталинского городского суда, который отпустил Рустама Байжуменова, отсидевшего всего пять с половиной месяцев в СИЗО.

«Убийцу ветерана СВО отпустили в зале суда. Он получил всего лишь 1,5 года ограничения свободы, просидев в СИЗО 5,5 месяца. <...> Сначала было возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности“, но после справедливого общественного резонанса статью изменили на „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“. А как вся шумиха утихла, статью заменили на первоначальную. Направляю обращение в Генпрокуратуру с просьбой обжаловать этот явно неправосудный приговор», — отметил парламентарий.

Фото: СКР по Челябинской области

Как отреагировал Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову организовать проверку в связи с назначением наказания, не связанного с лишением свободы, которое вынес судья Карталинского городского суда Челябинской области.

«Изучив представленный доклад о собранных в ходе расследования уголовного дела доказательствах и в связи с тем, что совершивший преступление мужчина не понес заслуженного наказания, председатель СК России обратился к генеральному прокурору РФ с доводами о необходимости проверки законности, обоснованности принятого судебного решения в рамках обжалования приговора в вышестоящую судебную инстанцию», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Реакция военкоров

«Убийца ветерана СВО отделался легким испугом. Удивительную гуманность продемонстрировал Челябинский суд в отношении бойца ММА Рустама Байжуменова, который в сентябре прошлого года убил Максима Никитина. Обожравшись „храброй воды“, Рустам издевался над девушкой, таская ее за волосы. Максим не стерпел и вступился. Довольный Байжуменов вышел из зала суда свободным. Как так? А очень просто. Когда шум утих, дело снова переквалифицировали на смерть по неосторожности. Тут бы стороне обвинения, конечно, объясниться, как боец восточных единоборств, осознающий силу своих навыков, вдруг превратился в неосторожного уличного драчуна. Можно ли сломать гортань осторожно? И что заставило снова переквалифицировать дело на гомеопатическую статью?» — возмутился Александр Коц.

«Сказать, что я, мягко говоря, удивлен, это значит ничего не сказать. У нас люди сидят за самооборону, причем вот от таких же бандитов, а тут гуманный суд Челябинской области тупо освобождает убийцу ветерана СВО», — написал «Старше Эдды».

«Челябинская область опять удивляет всю страну, опять сугубо в плохом смысле», — отметили «Повернутые на Z войне».

«Решение челябинского суда не должно удивлять тех, кто хоть как-то следит за ситуацией в области», — подчеркнул Андрей Медведев.

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