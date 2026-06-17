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17 июня 2026 в 11:54

Парк беспилотных грузовиков к 2035 году составит десятки тысяч единиц

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Парк беспилотных грузовиков России к 2035 году может составить десятки тысяч единиц, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин во время правительственного часа в Совфеде. По его словам, это позволит сделать беспилотной до 25% логистики страны. Трансляция доступна на RuTube-канале СФ.

Ожидаем, что к концу 2035 года флот составит десятки тысяч единиц. Это сделает 25% логистики страны беспилотной, — подчеркнул министр.

Ранее Никитин сообщил, что Минтранс совместно с крупным агрегатором такси изучает способы выравнивания стоимости поездок для семей с детьми по сравнению с обычными заказами. Ведомство продолжает работу над повышением комфорта таких пассажиров, уточнил министр.

До этого стало известно, что Минтранс запустит железнодорожное сообщение между Москвой и Китаем при условии появления соответствующего спроса со стороны пассажиров. Пока запуск такого поезда не планируется, поскольку маршрут является слишком протяженным и длительным по времени в пути.

Власть
Россия
Минтранс
Андрей Никитин
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