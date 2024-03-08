Армия России поразила секретный центр космической разведки ВСУ «Военный осведомитель»: ВС РФ поразили секретный разведцентр ВСУ «Овидиополь-2»

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России в ходе ночных ударов по объектам украинской армии в Одесской области поразили один из самых секретных центров космической и радиотехнической разведки ВСУ — «Овидиополь-2», сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель». По его данным, этот объект активно спонсируется и фактически контролируется сотрудниками зарубежных спецслужб. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как указывает канал, во времена СССР этот комплекс занимался радиоэлектронной разведкой и перехватом информации, передаваемой по спутниковым каналам связи. С 1991 года, после распада Союза, ЦКР выполняет аналогичные задачи в интересах украинских спецслужб.

Ранее военкор Чингис Дамбиев опубликовал видео поражения самоходной артиллерийской установки AS-90 британского производства на Угледарском направлении. По данным канала, орудие ликвидировали авиабомбой ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

ВС РФ ранее сорвали восемь попыток ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении. Были уничтожены 14 пунктов временной дислокации противника, также армия Украины потеряла четыре пункта управления беспилотной авиацией и два полевых склада боеприпасов.