Подтверждено уничтожение четвертого Abrams: новости СВО на вечер 11 марта

Фото: Staff Sgt. Scott Longstreet/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк Abrams

Минобороны России подтвердило информацию о четвертом подбитом танке M1 Abrams американского производства в зоне СВО. По данным ведомства, находящуюся на вооружении украинской армии технику нейтрализовали на Авдеевском направлении.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 11 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Какая обстановка складывается на СВО?

Минобороны России сообщило, что подразделения ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях. На пяти направлениях противник потерял до 810 человек личного состава и десятки единиц военной техники. Также ведомство отчиталось об отражении 17 атак украинских штурмовых групп.

Кроме того, российские бойцы заняли выгодные рубежи в районе населенных пунктов Красногоровка, Раздоловка и Белогоровка, улучшили положение по переднему краю в Калиново, Майорске и Розовке в ДНР, уничтожили два склада боеприпасов, склад топлива и семь пунктов управления БПЛА ВСУ. Поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах. За сутки уничтожено 95 украинских дронов.

Военное ведомство отчиталась об уничтожении 23 автомобилей, 13 пикапов, двух боевых машин пехоты, четырех боевых бронированных машин, двух танков, в том числе Abrams, семи орудий Д-30 и трех орудий Д-20, двух французских самоходных артиллерийских установок Caesar, трех «Акаций» и одной «Гвоздики», боевых машин РСЗО Vampire и «Град», а также американских орудий М101, М119 и Paladin.

Тем временем газета The Washington Post сообщила, что российские планирующие авиабомбы ничего не оставляют от укрепленных позиций Вооруженных сил Украины. По данным издания, ВС РФ располагают огромными запасами подобных боеприпасов, что позволяет использовать их «по сотне раз» в день.

Фото: МО РФ

Что в США думают о потенциале российского военного производства?

Россия может поддерживать нынешние масштабы военного производства от двух до пяти лет, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя НАТО высокого ранга. Также издание привело данные военной разведки двух европейских стран, где указано, что РФ способна произвести такое количество вооружения, которого «хватит еще на несколько лет».

В публикации отмечается, что при взятии российскими войсками Авдеевки «решающим фактором» стал именно имеющийся у РФ значительный объем боеприпасов. Европейские эксперты отмечают, что Россия увеличила производство во многих оборонных отраслях.

Как в России отреагировали на новость о поставках Киеву истребителей F-16?

Военкор Александр Коц предположил, что Украина будет применять первые F-16 для пуска дальнобойных ракет класса «воздух — земля». Он добавил, что российские летчики уже «наверняка поспорили на ящик коньяка», кто первым собьет американский самолет.

«Вероятнее всего, Киев будет применять эти шесть истребителей эпизодически для пуска дальнобойных ракет „воздух — земля“. Для завоевания господства в воздухе явно не хватит, а вот гадить по мелочи — вполне. <...> Летчики Су-35С уже наверняка поспорили на ящик коньяка, кто первым нарисует на фюзеляже маленький американский флажок», — написал Коц.

В свою очередь заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов отметил, что истребители F-16 можно будет ликвидировать из-за отсутствия опыта у украинских летчиков. По его словам, пока расчеты проводить трудно, нужно понимать, насколько эти истребители будут готовы к бою.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Истребитель F-16

Какой привилегией Госдума решила наделить участников СВО?

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который освобождает от уголовной ответственности участников специальной военной операции. Исключением станут педофилы и те, кто совершил преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, а также осужденные за терроризм.

«Ставим [рассмотрение законопроекта] на 12 [марта]», — сказал глава комитета Павел Крашенинников.

Что известно о поставках британских крылатых ракет Украине?

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что предложение главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских Storm Shadow Украине могло бы стать действенным вариантом. По ее словам, подобные «круговые обмены» вооружением уже осуществлялись.

Капитан 1-го ранга запаса директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев заявил, что схема «кругового обмена» вполне реальна. По его прогнозу, Великобритания и Германия могут решиться на такой шаг.

«К примеру, те же „Джавелины“ (ПТРК Javelin. — NEWS.ru), которые через Прибалтику идут... Думаю, эта схема с ракетами так же будет работать. Более того, англичане могут, получив Taurus, не стесняться и передать их Киеву. Storm Shadow они передадут первыми, а потом могут передать и немецкие ракеты», — сказал он.

Фото: Photo by Sgt. 1st Class Ben Houtkooper 34th Red Bull Infantry Division, Public domain/Wikimedia Commons ПТРК Javelin

Как в Кремле оценивают готовность Украины к переговорам?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призывы к переговорам на Украине в последнее время встречают в Киеве с жестким отрицанием. Таким образом представитель Кремля отреагировал на недавнее заявление папы римского Франциска об урегулировании конфликта.

«Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст, <...> но в целом ту мысль <...> вполне можно понять, он высказывался в пользу переговоров. Но, к сожалению, <...> [призывы к переговорам в] последнее время натыкаются на абсолютно жесткое отрицание со стороны Киева», — заявил Песков.

Что известно о британском бойце ВСУ, покончившим с собой по возвращении с Украины?

О самоубийстве британского бойца ВСУ Гарри Грегга сообщила британская газета The Telegraph. Он решил отправиться на Украину вскоре после начала конфликта в 2022 году. У молодого человека не было формальной военной подготовки, кроме курсантской службы в армии. Солдат воевал в окопах и неоднократно был свидетелем гибели своих боевых товарищей.

Тело Грегга нашли в его доме в Тетфорде (Норфолк) на следующий день после его 25-летия. Семья погибшего, выступая в коронерском суде Норфолка, рассказала, что его решение поехать на Украину было принято после выступления Лиз Трасс. Тогда она заявила, что «абсолютно» поддерживает всех британцев, которые едут сражаться на Украину, утверждая, что они присоединятся к битве «за демократию». Солдату, получившему позывной Орел, было 25 лет.

Читайте также:

План «Ковер» в Пулково, бомба в Доме офицеров: как ВСУ атакуют РФ 11 марта

«Неразбериха и хаос»: стало известно о проблемах с размещением F-16 в Киеве

Украине предлагают сдаться: какой вариант мира предложили Зеленскому