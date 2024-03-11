В США подсчитали потенциал российского военного производства WSJ: Россия может поддерживать нынешний темп оборонного производства до пяти лет

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Танки Т-72 и Т-90 в механосборочном цехе Уралвагонзавода

Россия может поддерживать нынешние масштабы военного производства от двух до пяти лет, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя НАТО высокого ранга. Также издание приводит данные военной разведки двух европейских стран, где указано, что РФ способна произвести такое количество вооружения, которого «хватит еще на несколько лет».

Отмечается, что при взятии российскими войсками Авдеевки «решающим фактором» стал именно имеющийся у РФ значительный объем боеприпасов. Европейские эксперты отмечают, что Россия увеличила производство во многих оборонных отраслях.

Ранее CNN сообщил, что применение российскими силами управляемых авиационных бомб ФАБ-1500 на Украине привело к высокому уровню потерь среди украинских военных и изменило баланс сил на фронте. Журналисты отмечали, что авиабомбы «превращают в руины» украинскую линию обороны, способны наносить серьезный ущерб критической инфраструктуре, а также оказывают «сильное давление на моральный дух» противника.

Американское издание Foreign Affairs считает, что Россия мобилизовала военную экономику, нарастила производство оружия и снарядов, а также приложила огромные усилия для восстановления личного состава и пополнения своих сил. Это, по данным издания, делает ее прорыв на фронте «вполне вероятным». По его оценкам, положение ВСУ без увеличения военной помощи Запада и смены стратегии Киева может резко ухудшиться к лету 2024 года.