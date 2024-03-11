Коц предположил, как Киев распорядится первыми F-16 Военкор Коц: Украина будет применять первые F-16 для пуска дальнобойных ракет

Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский истребитель F-16

Украина будет применять первые F-16 для пуска дальнобойных ракет класса «воздух — земля», заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц, комментируя новость, что Киев получит долгожданные самолеты лишь в июле, и то в количестве шести штук. Он добавил, что российские летчики уже «наверняка поспорили на ящик коньяка», кто первым собьет американский самолет.

Вероятнее всего, Киев будет применять эти шесть истребителей эпизодически для пуска дальнобойных ракет «воздух — земля». Для завоевания господства в воздухе явно не хватит, а вот гадить по мелочи — вполне. Что, впрочем, не избавит украинские F-16 от повышенного внимания наших ВКС, которые ждут гостей с большим энтузиазмом. Летчики Су-35С уже наверняка поспорили на ящик коньяка, кто первым нарисует на фюзеляже маленький американский флажок, — заявил Коц.

Ранее The New York Times писала, что Вооруженные силы Украины летом 2024 года смогут поднять в воздух шесть американских истребителей F-16. При этом западные союзники обещали Киеву поставить 45 таких самолетов.

Военный летчик РФ Владимир Попов сообщил, что американские истребители F-16, которые появятся на вооружении у ВСУ, можно будет ликвидировать из-за отсутствия опыта у украинских летчиков. По его словам, пока расчеты проводить трудно, нужно понимать, насколько эти истребители будут готовы к бою.