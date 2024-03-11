«Неразбериха и хаос»: стало известно о проблемах с размещением F-16 в Киеве NYT: Украина сможет развернуть только шесть истребителей F-16 летом 2024 года

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Вооруженные силы Украины летом 2024 года смогут поднять в воздух шесть американских истребителей F-16, пишет The New York Times. При этом западные союзники обещали Украине поставить 45 таких самолетов.

Истребители уже готовы, и летные инструкторы ждут их в новом учебном центре в Румынии. Однако проблема с началом испытаний связана с тем, что украинские пилоты еще не прибыли на место базирования. В настоящее время они проходят обучение в Дании, Великобритании и США.

Но задержка — это окно в неразбериху и хаос, которые привели к стремлению военного альянса поставлять F-16. <...> Но к тому времени, когда пилоты вернутся в Украину, из примерно 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено всего шесть F-16, — говорится в материале.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что ВСУ не обладают достаточным количеством обученных пилотов для управления F-16. Он отметил, что Украина запрашивала у США дополнительные ресурсы, в частности, американские истребители. По словам Салливана, Вашингтон готов поставлять Киеву боевые самолеты, но пока не видит в этом смысла.