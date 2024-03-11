Военный летчик назвал необходимые шаги для ликвидации истребителей F-16 Военный летчик Попов: F-16 можно будет сбить из-за неопытности бойцов ВСУ

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Американские истребители F-16, которые появятся на вооружении у ВСУ, можно будет ликвидировать из-за отсутствия опыта у украинских летчиков, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. По его словам, пока расчеты проводить трудно, нужно понимать, насколько эти истребители будут готовы к бою.

Надо провести математическое моделирование, которое дало бы свои результаты, проанализировать, сколько сил и средств ПВО на участке фронта будет с нашей стороны и истребительной авиации, которая будет противодействовать шести F-16. Пилоты будут меняться для смены тактики ведения боя. Но нужно учесть, что теоретические расчеты могут не совпадать на практике, потому что это теория вероятности, — отметил эксперт.

Учитывая, что украинские пилоты будут впервые владеть этим самолетом, это будет сказываться на их психологии и станет элементом стресс-фактора, считает Попов. В то же время, подчеркивает эксперт, российские летчики работают уже на освоенных истребителях.

По его словам, в совокупности действий с системами ПВО эффективность противодействия F-16 будет намного выше. Как пояснил Попов, это также будет зависеть от того, с какой интенсивностью ВСУ будут выполнять полеты не только внутри своей территории, но и сопредельной, когда это будут «дуэльные схватки» или боевые вылеты для нанесения ударов по ВС РФ.

Даже шесть F-16 на том или ином направлении действий будут проблемой. Надо будет держать ухо востро как системе ПВО, так и истребительной авиации. Это все не так просто. Мы не должны говорить, что завалим их с одного удара. Такого не будет. Ситуация все равно будет достаточно сложная. Опыта у наших летчиков больше. Но инструкторы НАТО могли хорошо обучить украинских пилотов, и тут мы можем выглядеть на равных, — уверен Попов.

Ранее The New York Times писала, что Вооруженные силы Украины летом 2024 года смогут поднять в воздух шесть американских истребителей F-16. При этом западные союзники обещали Киеву поставить 45 таких самолетов. Отмечается, что истребители уже готовы, летные инструкторы ждут ВСУ в новом учебном центре в Румынии.

Однако проблема с началом испытаний связана с тем, что украинские пилоты еще не прибыли на место базирования. В настоящее время они проходят обучение в Дании, Великобритании и США.