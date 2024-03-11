Британский боец ВСУ покончил с собой по возвращении с Украины

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Гарри Грегг

Британский боец ВСУ Гарри Грегг покончил с собой по возвращении с Украины, сообщает газета The Telegraph. Его семья рассказала, что он решил отправиться в зону боевых действий, вдохновившись речью бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Солдату, получившему позывной Орел, было 25 лет.

Гарри Грегг решил отправиться на Украину вскоре после начала конфликта в 2022 году. У молодого человека не было формальной военной подготовки, кроме курсантской службы в армии. Солдат воевал в окопах и неоднократно был свидетелем гибели своих боевых товарищей.

Тело Грегга нашли в его доме в Тетфорде (Норфолк) на следующий день после его 25-летия. Семья погибшего, выступая в коронерском суде Норфолка, рассказала, что его решение поехать на Украину было принято после выступления Лиз Трасс. Тогда она заявила, что «абсолютно» поддерживает всех британцев, которые едут сражаться на Украину, утверждая, что они присоединятся к битве «за демократию».

Telegram-канал «Военное дело» ранее сообщил, что лидер французских неонацистов Сезар Ожаром ликвидирован под Авдеевкой. Подробности ликвидации наемника Вооруженных сил Украины не приводились.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» рассказал, что в Харьковской области был уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников. По его информации, по позициям бойцов ударил оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало. Канал уточнил, что наемники понесли большие потери. Также в публикации говорится, что потери наблюдаются среди членов ВСУ.