Стало известно о страшных последствиях ударов ВС РФ по ВСУ WP: российские авиабомбы ничего не оставляют от укрепленных позиций ВСУ

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Российские планирующие авиабомбы ничего не оставляют от укрепленных позиций Вооруженных сил Украины, сообщает The Washington Post. Отмечается также, что ВС РФ располагают огромными запасами подобных боеприпасов, что позволяет использовать их «по сотне раз» в день.

Российские воздушные силы, согласно западным экспертам, значительно повысили свою эффективность в украинском конфликте, увеличив использование планирующих авиабомб, что и привело к недавним военным успехам на поле боя, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России сбросили авиабомбы ФАБ-500 на опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, заявили в Минобороны РФ. По информации министерства, атака производилась с использованием неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500, имеющих универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), позволяющий точно бить с безопасной дистанции.

До этого Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту ВСУ на Купянском направлении. При ударе использовались бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции. В Министерстве обороны РФ уточнили, что в ходе миссии бомбардировщики сопровождались истребителями Су-35.