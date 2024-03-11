Эксперт оценил схему «кругового обмена» по поставкам вооружения Украине Эксперт Горбачев: «круговой обмен» в НАТО для поставок ракет Киеву вполне реален

Фото: МО США

Схема передачи Украине дальнобойных ракет путем «кругового обмена» вполне реальна, поделился мнением с РИА Новости капитан 1-го ранга запаса директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. По его прогнозу, Великобритания и Германия могут решиться на такой шаг.

Горбачев обратил внимание, что основными поставщиками вооружения и техники на Украину являются «полукарликовые государства» — страны Прибалтики, Нидерланды и Дания. По его словам, они закупают оружие якобы для себя, а после передают его Киеву.

К примеру, те же «Джавелины» (ПТРК Javelin. — NEWS.ru), которые через Прибалтику идут... Думаю, эта схема с ракетами так же будет работать. Более того, англичане могут, получив Taurus, не стесняться и передать их Киеву. Storm Shadow они передадут первыми, а потом могут передать и немецкие ракеты, — сказал он.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ранее заявила, что предложение главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских Storm Shadow Украине могло бы стать действенным вариантом. По ее словам, подобные «круговые обмены» вооружением уже осуществлялись.

Кэмерон заявил о готовности Лондона помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Киеву. Он добавил, что Великобритания может рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей Киеву ракет Storm Shadow.