«Абсолютно жесткое отрицание»: в Кремле о готовности Украины к переговорам Песков: призывы к переговорам встречают жесткое отрицание со стороны Киева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Призывы к переговорам на Украине в последнее время встречают с жестким отрицанием в Киеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля отреагировал на недавнее заявление папы римского Франциска об урегулировании конфликта, сообщает РИА Новости.

Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст <...>, но в целом ту мысль <...> вполне можно понять, он высказывался в пользу переговоров. Но, к сожалению, <...> [призывы к переговорам] последнее время натыкаются на абсолютно жесткое отрицание со стороны Киева, — заявил Песков.

Ранее папа римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры. Он подчеркнул, что «сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры». Франциск также отметил, что «переговоры — смелое слово».

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова папы, предположила, что Франциск обращался прежде всего к Западу, который использует Украину как инструмент для достижения своих целей. Она напомнила, что Россия никогда не блокировала переговоры с Украиной.