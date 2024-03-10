Захарова назвала истинную причину заявления папы римского о переговорах Захарова: слова папы римского о переговорах свидетельствуют об ошибке Запада

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Папа римский Франциск

Говоря о мирном урегулировании на Украине, папа римский Франциск обращается прежде всего к Западу, который использует Украину как инструмент для достижения своих целей, предположила в комментарии агентству ANSA официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что Россия никогда не блокировала переговоры с Украиной, а Франциск обращается не к Киеву, а к Западу с призывом начать переговоры.

Я это вижу так: папа римский просит Запад отказаться от своих амбиций и признать ошибку, — сказала Захарова.

Ранее папа римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры. Он подчеркнул, что «сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры». Франциск также отметил, что «переговоры — смелое слово».

Кроме того, папа римский предположил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы торговцы оружием. Он также положительно оценил миссию своего посланника кардинала Дзуппи, который посетил Москву, Киев, Вашингтон и Пекин, но при этом не стал скрывать разочарования ходом развития ситуации в регионе.