Папа римский призвал Украину согласиться на переговоры Папа римский: проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна пойти на мир

Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры, передает швейцарская телерадиокомпания RSI. Отмечается, что интервью с понтификом выйдет 20 марта.

Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Слово «переговоры» — смелое. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не так, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Вовремя вести переговоры, искать какую-нибудь страну, которая выступит посредником, — сказал понтифик.

Ранее папа римский предположил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы торговцы оружием. Он также положительно оценил миссию своего посланника кардинала Дзуппи, который посетил Москву, Киев, Вашингтон и Пекин, но при этом не стал скрывать разочарования ходом развития ситуации в регионе.

В декабре глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи заявил, что Китай является важным и незаменимым ресурсом, который способен помочь в достижении мира на Украине. Он отметил, что ранее побывал в Москве и Киеве. По его словам, апостольские нунции там «проделывают большую работу».