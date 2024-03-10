Украине предлагают сдаться: какой вариант мира предложили Зеленскому

Фото: Ukrainian Presidential Office/XinHua/Global Look Press

Владимир Зеленский (в центре)

Проигрывающая сторона в ходе конфликта на Украине должна найти в себе мужество согласиться на переговоры, заявил папа римский Франциск. Что он предложил, как восприняли эту рекомендацию у Зеленского, какую позицию понтифик занимает по поводу СВО?

Что посоветовал Зеленскому папа римский

Глава Католической церкви выступил в передаче «Клише» на швейцарском телеканале RSI, посвященной белому цвету.

«На фоне белого [цвета] уродство конфликтов на Украине и в секторе Газа еще более очевидно», — обозначил свою мысль папа Франциск.

Ведущий спросил его — не будет ли означать сдача Украины, что в мире правит право сильного?

«Можно считать и так. Но я полагаю, что те, кто ясно видит ситуацию, те, кто думает о людях, те, у кого есть отвага, чтобы поднять белый флаг и начать переговоры, — они сильнее. И сегодня им могут помочь международные силы. Слово „переговоры“ — это храброе слово. <...> Не стыдитесь начать переговоры, пока все не стало хуже», — посоветовал папа Франциск.

В качестве переговорщика Франциск предложил Турцию. На вопрос ведущего, не вызывался ли он сам на эту роль, папа римский ответил: «Я здесь, и точка».

Как ответили понтифику на Украине

На Украине замечания главы Римско-Католической церкви вызвали возмущение. В социальных сетях украинцы и сторонники Киева обвинили понтифика в «работе на Россию» и осыпали оскорблениями из-за слов о «мужестве поднять белый флаг». Некоторые из оскорблявших папу Франциска подчеркивали, что являются католиками.

Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск

«Франциск, ты папа римский или мама московская?» — один из более пристойных комментариев в поиске соцсети X (бывший Twitter).

В аппарате президента Украины не ответили на запрос Reuters по поводу слов папы Франциска.

Официальный Ватикан в последующем обращении подчеркнул, что слова папы римского «не были призывом к капитуляции Украины». Глава пресс-службы Святого престола Маттео Бруни подчеркнул, что Франциск сказал: «Переговоры — это никогда не капитуляция».

В 2024 году глава Католической церкви неоднократно высказывался за начало переговоров по Украине. Он настаивал, что воюющие стороны должны «проявить человечность» и прекратить разрушение, которое «не только опустошает этот регион, но и высвобождает глобальные волны ненависти и страха».

Кроме того, он высоко оценил слова президента Владимира Путина о готовности к переговорам в интервью с Такером Карлсоном. Тем не менее Россия не получала от Святого Престола никаких предложений о проведении мирных переговоров по Украине в Ватикане. Об этом заявил российский посол Иван Солтановский.

Что известно о новом мирном договоре

Накануне Telegram-канал Win/Win со ссылкой на дипслужбы опубликовал конфигурацию для старта новых мирных переговоров. Она предполагает 5 пунктов.

«Исключить из переговорных групп всех участников стамбульских соглашений 2022 года. Новые списки из 7 человек от каждой из стран для ведения переговоров, лица из переговорных групп не должны быть в санкционных списках ЕС, США, ООН. Вывести украинские войска из ЛДНР (конституционные границы республик). Объявить пасхальное перемирие и условия его продления. Принять предварительные темы переговоров: признание Крыма российским; проведение референдума под международным контролем в ЛДНР; демилитаризованная зона 50 км между ЛБС; обмен пленных „всех на всех“; отказ от вступления Украины в НАТО и 12-месячный период вступления в ЕС (внеблоковый статус Украины в конституции)», — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Участники акции «Крым с Россией навсегда»

Отмечается, что Украина должна была лишь подтвердить готовность обсуждать эти темы и они не являются предварительными условиями. Дальнейшие действия предлагается решать через посредничество Турции при наблюдателях от США, ЕС, ООН. Старт переговоров предлагался на 25 марта.

По данным канала, Зеленский отказался от подобной конфигурации и заявил, что пока ВС РФ не покинут территорию Херсонской, Харьковской, Запорожской областей, а также не отведут войска от линии боевого соприкосновения в Донбассе на 25 км, он не готов обсуждать начало переговоров. Также он настаивает, что российскую группу переговорщиков должен утверждать Совбез Украины, а в качестве посредников возможны лишь США, Турция и Великобритания.

28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов вновь предоставить площадку для мирных переговоров между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что в целом поддерживает «мирный план» Зеленского, но настаивает на участии обеих сторон в переговорах.

8 марта он повторил свое предложение в эфире телеканала TRT Turk.

«Мы готовы провести мирный саммит, в котором будет участвовать и Россия», — объявил он.

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