В Госдуме одобрили проект о неподсудности участников СВО Комитет ГД одобрил проект об освобождении от уголовного наказания участников СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который освобождает от уголовной ответственности участников специальной военной операции, передает ТАСС. Исключением станут педофилы и те, кто совершил преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, а также осужденные за терроризм.

Ставим [рассмотрение законопроекта] на 12 [марта], — сказал глава комитета Павел Крашенинников.

Летом 2023 года был принят закон об освобождении участников СВО от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. Авторами документа были те же — сенатор Андрей Клишас и депутат от «Единой России» Павел Крашенинников.

Эту инициативу сочли справедливой в Совете по правам человека при президенте России. Как отметил член СПЧ Кирилл Кабанов, в первую очередь нужно определиться с тем, как будет реализована данная идея — это будет амнистия или помилование.

Уже в конце июля Верховный суд РФ счел возможным освободить от наказания ефрейтора Владислава Устинова, признанного виновным в аварии на дороге со смертельным исходом. Отмечалось, что такое решение принято с учетом обстоятельств уголовного дела и данных о личности осужденного, который был контрактником в зоне СВО.