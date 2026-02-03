В России хотят ограничить срок оспаривания приватизации Минэкономразвития предложило ввести сроки давности по делам о приватизации

Минэкономразвития разработало законопроект, устанавливающий предельные сроки для судебного оспаривания сделок приватизации, сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по государственному строительству Павла Крашенинникова. Согласно предлагаемым нормам, обратиться в суд с требованием признать такую сделку недействительной можно будет только в течение 10 лет с момента ее совершения.

При любых основаниях подачи исков в суд по отмене сделок по приватизации будет действовать пресекательный срок в 10 лет, — сказал источник издания.

Документ уже согласован внутри правительства, а также с Минюстом и Минфином. Теперь он внесен на рассмотрение ГД.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин России в 2025 году перевыполнил план по доходам от приватизации, получив 112 млрд рублей. В будущем году ведомство планирует сохранить аналогичный уровень поступлений.

До этого министр финансов отметил, что открытый аукцион по приватизации одного из крупнейших авиаузлов страны — аэропорта Домодедово — состоится в начале 2026 года. По его словам, правительство проделало большую работу по этому активу.