ВСУ потеряли еще один американский танк: новости СВО на утро 11 марта

Фото: РИА Новости

Около поселка Бердычи под Авдеевкой был уничтожен очередной американский танк Abrams, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, боевая машина была подбита из противотанкового гранатомета.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения конфликта днем 10 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Вместе с американским танком Abrams был ликвидирован и его экипаж, уточнил Кимаковский.

«Получил подтверждение очередного уничтоженного американского Abrams», — написал он.

Кроме того, экипажи Су-34 нанесли удар неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по опорному пункту и живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении, проинформировало Минобороны РФ. Ведомство уточнило, что летчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

В пресс-службе министерства добавили, что после получения летного задания звено штурмовиков осуществило вылет и сблизилось с целью на предельно малой высоте. Самолеты обогнули рельефы местности и нанесли удар по точке открытия огня. Выполнив пуск неуправляемых ракет С-8, летчики резко сменили направление полета, выполнив противоракетный маневр с пуском тепловых ловушек.

Как ВСУ атаковали РФ

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, дрон ликвидировали в районе поселка Форносово. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Что Чехия поставит Украине

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага готова предоставить Киеву 800 тысяч снарядов в течении нескольких недель, передает Bild. При этом он не указал, откуда взялись эти боеприпасы.

Как сообщает издание, в течение нескольких месяцев правительство Павела тайно искало снаряды за пределами ЕС. В итоге Чехия собирается передать полмиллиона боеприпасов натовского калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов — калибра 122 мм.

Фото: МО Украины

К чему Захарова призвала НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сирского об отправке странами НАТО войск на Украину, призвала членов Альянса не отпираться от этого факта. По ее словам, в этом нет никакого смысла.

Какое вооружение помогает ВС РФ громить ВСУ

Применение Россией управляемых авиационных бомб ФАБ-1500 на Украине привело к высокому уровню потерь среди военнослужащих ВСУ и изменило баланс сил на фронте, передает CNN. Кроме того, это вооружение сыграло важную роль во время взятия Авдеевки в феврале 2024 года, утверждает канал.

В материале отмечается, что авиабомбы «превращают в руины» украинскую линию обороны. Они способны наносить серьезный ущерб критической инфраструктуре, в том числе разрушать теплоэлектростанции и заводы, а также оказывают «сильное давление на моральный дух» противника.

Как Киев хочет мотивировать украинцев воевать

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому удвоить выплаты военнослужащим для мотивации, сообщил депутат Верховной рады Руслан Горбенко. По его словам, сейчас украинские солдаты получают надбавку за «боевые» в размере 100 тысяч гривен ($2,6 тысячи).

Депутат поделился, что во время его поездок на фронт к нему неоднократно обращались военные с предложением поднять выплаты. Найти средства в бюджете, по мнению Горбенко, можно за счет увольнения тех, кто не желает воевать.

Фото: МО Украины

Чем возмутился Илон Маск

Илон Маск возмутился насильственными методами мобилизации на Украине. Бизнесмен отметил, что очень много «людей погибло за последний год впустую», и посочувствовал тем, кто пытается покинуть страну.

Поводом для реплики стал пост одного из пользователей платформы, который опубликовал видео, на котором показано, как на границе Украины был задержан автобус с мужчинами призывного возраста. На кадрах мужчин выталкивают из автобуса и заставляют ложиться на землю друг на друга.

Как Трамп относится к финансированию Украины

После встречи 8 марта с экс-президентом США и кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что американский политик в случае переизбрания не собирается спонсировать военные действия на Украине. По его словам, он не захочет «финансировать безопасность» жителей Европы.

Орбан высказал мнение, что в случае прекращения финансирования Вашингтоном в Европе не смогут поддерживать Вооруженные силы Украины, тогда «эта война» закончится. Венгерский политик напомнил, что Республиканская партия уже мешает демократам вкладывать деньги в военные действия Киева. Орбан признался, что желает Трампу победы на выборах.

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