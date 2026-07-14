В Госдуме назвали размер зарплаты, который должен устроить россиян

Граждане России будут удовлетворены доходом минимум в 250 тыс. рублей в месяц, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Так он прокомментировал мнение директора Центра исследований социальной экономики Алексея Зубца, что «россияне никогда не жили лучше, чем сейчас». По словам парламентария, около 40% жителей РФ находятся за чертой бедности.

Я не согласен с мнением, что сейчас россияне живут лучше, чем раньше. Дело в том, что у нас на сегодняшний день, несмотря на то, что средняя заработная плата 105 тыс. рублей, 78% населения получают меньше. 40% россиян зарабатывают меньше 42 тыс. рублей — это близко к нищете. По моим подсчетам, доходы должны быть не менее 250 тыс. рублей, потому что мы забываем, что живем, а не выживаем. У нас все платно: ребенку на квартиру надо накопить, на учебу. Но с сегодняшними ценами это нереально. Год обучения в университете стоит 600 тыс. рублей. Откуда у родителя с зарплатой в 40 тыс. рублей будут такие средства? Бюджетных мест все меньше, — высказался Арефьев.

Он подчеркнул, что цены растут, затрагивая как промышленные товары, так и предметы первой необходимости и продукты питания. На этом фоне, по мнению депутата, в настоящее время в России нет граждан, которые бы радовались своим доходам. Парламентарий отметил, что рост заработков наблюдается преимущественно среди IT-специалистов и высококвалифицированных рабочих.

Говорить, что сегодня люди живут так, как никогда не жили, ошибочно. Действительно, в советское время так не жили, тогда о завтрашнем дне не думали. Мы получали небольшую зарплату, но зато у нас было бесплатное образование, лечение и жилье, а на остальное можно было заработать. На сегодняшний день хоть из штанов выпрыгни, все равно работать негде. Таксист, охранник, продавец — вот все основные работы сегодня, которые востребованы, — заключил Арефьев.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что шесть из десяти россиян мечтают разбогатеть. По данным опроса, 30% жителей России утверждают, что уже не смогут разбогатеть.