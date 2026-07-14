Терапевт перечислила продукты, повышающие риск солнечного ожога

Употребление сельдерея, петрушки, инжира, пастернака и зверобоя делает кожу более уязвимой к солнечным лучам, предупредила в беседе с «Москвой 24» терапевт Татьяна Залетова. По ее словам, в жаркую погоду следует быть осторожнее с продуктами, содержащими фурокумарины — природные фотоактивные соединения.

Это, например, сок кожуры цитрусовых, особенно лайма и грейпфрута. Если под солнцем капли попадут на кожу, то вызовут химические ожоги с волдырями, покраснением и гиперпигментацией, способной держаться месяцами. А еще не советую летом пить чай или настойки со зверобоем. Растение содержит гиперицин — активное вещество, мощнейший фотосенсибилизатор. У людей со светлой кожей он может вызывать серьезные фотодерматиты даже при недолгом пребывании на солнце, — отметила Залетова.

Для защиты от ультрафиолетового излучения врач посоветовала употреблять термически обработанные томаты — самый богатый и доступный источник ликопина. Помимо этого, следует добавить в рацион больше оливкового масла и жирной морской рыбы, а из напитков отдавать предпочтение зеленому чаю.

Ранее биолог Ирина Лялина заявила, что зеленые овощи в рационе могут помочь в борьбе с повышенной потливостью летом. Обратный эффект, по ее словам, спровоцируют продукты с кофеином, фастфуд и выпечка.