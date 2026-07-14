Скандально известного финансиста уличили в желании рассорить Венгрию с РФ

Партия «Тиса», пришедшая к власти в Венгрии, может занять антироссийскую позицию из-за влияния структур американского финансиста Джорджа Сороса, заявил NEWS.ru профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. Так он прокомментировал слова венгерского министра обороны Ромулуса Русин-Сенди о желании «закрыть двери перед РФ». По словам политолога, премьер-министр страны Петер Мадьяр, ранее критиковавший курс экс-главы правительства Виктора Орбана, теперь будет ориентироваться на Брюссель и НАТО, а не на конструктивный диалог с Москвой.

Я не верю современным венгерским политикам и словам Мадьяра о нормализации или рациональности отношений с РФ. Изначально он выступал в качестве оппонента курсу Орбана, который, я бы не сказал, что был пророссийским. Он был провенгерским. Но, по крайней мере, тот курс был действительно вменяемым и достаточно прагматичным в отношении Москвы. Я думаю, правительство Мадьяра будет чаще смотреть в сторону Брюсселя и Альянса. Он пришел к власти не просто при поддержке Запада, а при поддержке Сороса. Орбан в свое время фактически выкинул финансиста из Венгрии. Сорос и его люди будут пытаться настроить Мадьяра против России, поэтому ожидать какого-либо даже относительно конструктивного партнерства я бы не стал. Венгрия переходит в антироссийский лагерь, — сказал Шатилов.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что НАТО оказывает давление на Венгрию с целью разрыва ее отношений с Россией. Однако, по его мнению, Будапешт не будет обрывать связи с Москвой.