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14 июля 2026 в 16:56

В Госдуме рассказали, как бизнес обходится без дорогих кредитов

Депутат Дмитриева: кредиты дают менее 10% инвестиций в основной капитал

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В настоящее время российский бизнес обходится без дорогих кредитов, рассказала в интервью NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. По ее словам, займы обеспечивают менее 10% источников инвестиций в основной капитал.

По некоторым данным, сегодня кредиты составляют менее 10% источников инвестиций в основной капитал. Доля бюджетного финансирования превышает 10%. Остальные вложения в развитие – собственные средства предприятий, – отметила парламентарий.

В обрабатывающей промышленности эта доля еще выше, указала она. В 80-90% случаев это собственные средства, причем вкладывают в основном прибыль, добавила Дмитриева.

Ранее адвокат Диана Мангутова заявила NEWS.ru, что сокрытие кредита при оформлении нового займа может привести к уголовной ответственности. По ее словам, предоставление фальшивой справки о доходах также является незаконным.

Она указала, что самая распространенная ошибка при оформлении кредита — подписание договора без его прочтения. По словам адвоката, в «скучных» частях документа часто скрываются условия о подсудности по месту нахождения банка, о праве списывать средства со всех счетов, о повышении процентной ставки при отказе от страховки и другие важные пункты.

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