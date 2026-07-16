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16 июля 2026 в 16:01

«Директор обязан»: эксперт перечислил меры по защите предприятий от дронов

Эксперт по защите от БПЛА Рыбальченко: защитить завод от дронов обязан директор

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Безопасность производственной площадки, склада ГСМ, резервуарного парка, стоянки техники, критичного цеха, трансформаторной подстанции — зона ответственности самого предприятия, таким мнением с NEWS.ru поделился эксперт по противодроновой защите Илья Рыбальченко. По его словам, обеспечить барьеры от атак БПЛА на территории организации должно ее руководство.

Тенты, укрытия, инженерные барьеры, противодроновые сетки, средства обнаружения, РЭБ, регламенты реагирования, дежурные операторы — все это нельзя откладывать в ожидании, что кто-то приедет и решит вопрос за директора, — указал Рыбальченко.

Специалист пояснил, что на практике объекту нужна не одна «волшебная коробка», а понятная система: где уязвимые зоны, что надо прикрыть физически, где нужны тентомобильные укрытия, где средства РЭБ, где наблюдение, где регламент действий для службы безопасности. Он также отметил, что современная защита объекта представляет собой эшелонированный контур.

Сначала объект обследуется, потом подбирается архитектура: где нужны пассивные укрытия, где инженерно-тканевые уловители, где средства обнаружения, где противодронное подавление, где программный контур управления, — сказал Рыбальченко.

По словам эксперта, в России существует программный комплекс «Зонт» для обнаружения, сопровождения и управления противодействием БПЛА, стационарные и мобильные противодроновые средства, тентомобильные решения для защиты стационарных объектов, транспорта, резервуаров и складских зон.

Ранее в России представили комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников. Система может защищать объекты высотой более 25 метров и любой площади.

Общество
защита
атаки БПЛА
промышленные предприятия
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