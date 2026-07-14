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14 июля 2026 в 16:56

Общественник Петерсон перенес инсульт в эстонской тюрьме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Эстонский общественник Айво Петерсон, осужденный на родине за поездку в Донбасс, перенес инсульт в тюрьме, сообщает RT. В 2025 году эстонский суд признал его виновным в госизмене и приговорил к 14 годам лишения свободы. После апелляции срок увеличили до 16 лет.

Сообщается, что Петерсон долго жаловался на здоровье в тюрьме, но ему отказывали в госпитализации. Сейчас общественник находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему диагностировали нарушение речевых функций и провалы в памяти.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова заявила, что более 700 детей, раненных в результате обстрелов ВСУ, получили материальную помощь. По ее словам, президент России Владимир Путин одобрил программу единовременных выплат для детей, пострадавших из-за агрессии Киева.

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