Эстонский общественник Айво Петерсон, осужденный на родине за поездку в Донбасс, перенес инсульт в тюрьме, сообщает RT. В 2025 году эстонский суд признал его виновным в госизмене и приговорил к 14 годам лишения свободы. После апелляции срок увеличили до 16 лет.

Сообщается, что Петерсон долго жаловался на здоровье в тюрьме, но ему отказывали в госпитализации. Сейчас общественник находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему диагностировали нарушение речевых функций и провалы в памяти.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова заявила, что более 700 детей, раненных в результате обстрелов ВСУ, получили материальную помощь. По ее словам, президент России Владимир Путин одобрил программу единовременных выплат для детей, пострадавших из-за агрессии Киева.