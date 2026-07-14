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14 июля 2026 в 16:42

Названо имя нового консула в турецком Трабзоне

Александра Кантемирова назначили консулом в турецком Трабзоне

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Генеральным консулом России в турецком городе Трабзон назначен дипломат Александр Кантемиров, сообщило Министерство иностранных дел РФ в своем Telegram-канале. Он начал свою карьеру на дипломатической службе в 2003 году.

Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Кантемиров Александр Вячеславович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Трабзоне, — сказано в сообщении МИД России.

В период с 2003 по 2008 год Кантемиров работал в генеральном консульстве России в Стамбуле, а затем с 2011 по 2017 год служил в российском посольстве в Турции. С января 2025 года он занимал должность руководителя отдела во втором европейском департаменте МИД РФ.

Ранее глава департамента Африки МИД РФ Анатолий Башкин сообщил, что Россия откроет дипломатические миссии на Коморских Островах, в Гамбии, Либерии и Того. Дипломат отметил, что в Гамбии уже приняты все необходимые решения и назначен посол. На Коморских Островах кандидатура посла почти утверждена, аналогичная ситуация складывается и с Того.

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