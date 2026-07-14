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14 июля 2026 в 16:35

Эндокринолог рассказал о важности витамина D в любом возрасте

Эндокринолог Барсуков: витамин D укрепляет иммунную систему в любом возрасте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Витамин D укрепляет иммунную систему, поддерживает тонус мышц, а также улучшает когнитивные функции, напомнил в беседе с «Радио 1» эндокринолог Илья Барсуков. Он уточнил, что ученые начали изучать этот нутриент в ходе борьбы с детским рахитом и остеопорозом у пожилых.

Впоследствии [специалисты] выявили его эффект на иммунную, мышечную ткани и когнитивные функции. Эти данные послужили основой для широкого распространения информации о витамине D. Документ призван разграничить случаи, когда анализ необходим в рамках диспансеризации, и случаи, когда исследование проводится по желанию пациента, — отметил Барсуков.

Он подчеркнул, что распространенность дефицита витамина D обусловлена географическими факторами. Основной его источник — это синтез в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Россия находится в северных широтах, где достаточное количество УФ-излучения поступает не круглый год, поэтому доля населения с дефицитом витамина остается значительной.

Ранее Барсуков заявил, что чрезмерный прием витамина D может обернуться гиперкальциемией — опасным состоянием, которое впоследствии может навредить почкам, сердцу и нервной системе. По его словам, профилактической допустимой дозой этого нутриента считается 1000–2000 МЕ в сутки.

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