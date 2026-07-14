Психолог объяснила, почему подростки увлеклись костюмами динозавров Психолог Иневская: подростки выбирают костюмы динозавров для выражения себя

Новый тренд среди подростков, когда они носят костюмы динозавров, возник из желания выразить себя, заявила психолог Олеся Иневская. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнула, что дети хотят одновременно принадлежать к какой-то группе и выделяться.

Одна из самых сильных потребностей в подростковом возрасте — одновременно чувствовать принадлежность к сообществу и оставаться собой, когда можно быть частью чего-то большого и при этом особенным, — пояснила Иневская.

Психолог обратила внимание, что маски и яркий макияж помогают спрятаться. По ее словам, костюм дает возможность примерить желаемое «я» и сделать проще социальное общение.

Стоит насторожиться, если образ постепенно вытесняет реальное «я» и реальную жизнь. Ребенок перестает интересоваться учебой, общается только внутри своей социальной группы, не выходит из дома без образа, — заключила специалист.

Ранее психолог Анна Баленко рассказала, что выполнение непривычных действий поможет формировать новые нейронные связи даже в условиях рутины. По ее словам, нейропластичность хорошо развивают танцы или прогулки по новым маршрутам.