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14 июля 2026 в 17:45

Ветеринар предупредил, почему собака может есть вещи

Ветеринар Шеляков: собаки едят вещи при наличии проблем со здоровьем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Собаки едят вещи, не предназначенные для этого, при наличии проблем со здоровьем, предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. В разговоре с RT специалист подчеркнул, что интерес к несъедобным предметам может возникать на фоне гастрита, изжоги или дискомфорта в желудке питомца.

При гастрите, при изжоге, при дискомфорте в желудке животные начинают интересоваться несъедобными предметами, облизывают стены, пол, кровати, — уточнил ветеринар.

Кроме того, причина может быть в глистной инвазии. Шеляков добавил, что тяга к несъедобному характерна и при нарушении минерального обмена у домашнего любимца.

Организм нуждается в дополнительных микроэлементах, и они могут штукатурку есть, вещи, казалось бы, несъедобные, но полезные для них, — добавил ветврач.

Ранее Шеляков заявил, что в жаркую погоду хозяевам важно отказаться от плотных и герметичных намордников для собак. В противном случае питомец рискует насмерть перегреться и задохнуться.

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