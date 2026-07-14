Врач раскрыла, можно ли пить квас перед поездкой на машине Врач Михалева: не стоит злоупотреблять квасом перед поездкой на машине

Перед тем как садиться за руль автомобиля, не стоит злоупотреблять квасом, посоветовала кандидат медицинских наук Оксана Михалева. В разговоре с RT специалист подчеркнула, что особенно это касается домашних вариантов напитка, так как процессы брожения в них продолжаются. В отличие от домашнего, магазинный квас содержит не больше 1,2% алкоголя.

В процессе его приготовления образуется небольшое количество этилового спирта. В большинстве магазинных напитков содержание алкоголя не превышает 1-1,2%, а во многих пастеризованных вариантах оно еще ниже. Домашний квас, напротив, может содержать больше спирта, поскольку процесс брожения в нем продолжается. Непосредственно перед поездкой злоупотреблять напитком все же не стоит, особенно если речь идет о домашнем квасе или продукции с выраженным брожением, — пояснила специалист.

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