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14 июля 2026 в 17:40

Врач раскрыла, можно ли пить квас перед поездкой на машине

Врач Михалева: не стоит злоупотреблять квасом перед поездкой на машине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Перед тем как садиться за руль автомобиля, не стоит злоупотреблять квасом, посоветовала кандидат медицинских наук Оксана Михалева. В разговоре с RT специалист подчеркнула, что особенно это касается домашних вариантов напитка, так как процессы брожения в них продолжаются. В отличие от домашнего, магазинный квас содержит не больше 1,2% алкоголя.

В процессе его приготовления образуется небольшое количество этилового спирта. В большинстве магазинных напитков содержание алкоголя не превышает 1-1,2%, а во многих пастеризованных вариантах оно еще ниже. Домашний квас, напротив, может содержать больше спирта, поскольку процесс брожения в нем продолжается. Непосредственно перед поездкой злоупотреблять напитком все же не стоит, особенно если речь идет о домашнем квасе или продукции с выраженным брожением, — пояснила специалист.

Ранее заведующий кафедрой фармакологии на факультете фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова Олег Медведев заявил, что ферментация удваивает пользу продуктов для организма. По его словам, этот процесс обогащает рацион биоактивными веществами.

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