Чай с малиной, но не тот, что вы привыкли хлебать при простуде: готовлю освежающий летний коктейль родом из Британии

Чай с малиной, но не тот, что вы привыкли хлебать при простуде: готовлю освежающий летний коктейль родом из Британии

Когда за окном +30, а душа просит прохлады, я достаю заварочный чайник и свежую малину. Этот коктейль прост до безобразия, но вкус у него — как у дорогого ресторанного напитка: глубокий чайный аромат, сочная малина, легкая карамельная сладость и бодрящая цитрусовая нота.

Ингредиенты

Вода — 400 мл, малина — 300 г, чай листовой — 3 ч. л., сахар коричневый — 2 ч. л., лимон — 2 ломтика, мята свежая — 2 веточки, лед колотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала завариваю листовой чай крутым кипятком, даю настояться минут пять-семь и обязательно процеживаю — пусть остывает. Тем временем перебираю и мою малину, откладываю несколько самых красивых ягод для украшения, а остальную разминаю толкушкой и отжимаю сок через марлю. В остывший чай отправляю коричневый сахар и малиновый сок, хорошенько перемешиваю. Разливаю по бокалам, добавляю колотый лед, украшаю ломтиками лимона, мятой и целыми ягодами малины — и сразу к столу, пока лед не растаял.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот коктейль. Первое, что поразило — глубина вкуса: карамель от коричневого сахара идеально сплелась с ягодной кислинкой, и это совсем не похоже на привычный компот. Советую не жалеть льда и подавать в прозрачном бокале — рубиновый цвет малины смотрится потрясающе.