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05 августа 2026 в 12:29

Летние персики не пропадут — готовлю ароматный шраб с имбирем: стоит до зимы и выручает в любой момент

Фото: D-NEWS.ru
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Когда обычные лимонады надоели, а хочется чего-то особенного, на помощь приходит домашний шраб. Сочные персики дают насыщенный аромат и сладость, имбирь добавляет пикантную остроту, а уксус создает то самое благородное послевкусие — такой концентрат одинаково хорош и в летних коктейлях со льдом, и в согревающих зимних чаях.

Ингредиенты

Персик — 450 г, имбирь — 100 г, сахар-песок — 200 г, уксус бальзамический — 400 мл, уксус яблочный 3% — 100 мл.

Как готовлю

Сначала удаляю из персиков косточки, крупно нарезаю и выкладываю в миску. Очищенный имбирь натираю на мелкой терке, добавляю к персикам, всыпаю сахар и хорошенько разминаю все вилкой, чтобы фрукты пустили сок. Накрываю пленкой и отправляю в холодильник на 8 часов — за это время смесь настоится и станет максимально ароматной. Затем протираю персиковую массу через сито, чтобы избавиться от волокон и получить гладкую основу.

Вливаю белый бальзамический и яблочный уксусы, энергично перемешиваю, переливаю в бутылку и убираю в холодильник еще на 5 дней, не забывая раз в день встряхивать бутылку для равномерного созревания.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот шраб. Сомневался насчет яблочного уксуса, думал, будет резко, но он смягчился за счет сахара и персиков. Вкус вышел сложный: сначала фруктовая волна, потом пряный имбирный удар. Храню в стеклянной бутылке в холодильнике, и с каждой неделей концентрат становится только глубже по вкусу.

Проверено редакцией
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