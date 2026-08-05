Беру листья малины и мясорубку — получается чай, который бодрит лучше кофе и дарит лето в разгар зимы

Беру листья малины и мясорубку — получается чай, который бодрит лучше кофе и дарит лето в разгар зимы

Этот чай я готовлю каждый год, и он давно заменил покупные пакетики. Малиновые листья проходят через мясорубку, превращаясь в ароматные гранулы, а лаванда с лепестками роз добавляют благородный цветочный шлейф — завариваешь кружку и чувствуешь, как тепло разливается по телу.

Ингредиенты

Молодые листья малины — трехлитровая банка, липовый цвет — 2 ст. л., мята — 1 ст. л., мелисса — 1 ст. л., лаванда (цветы) — 1 ч. л., лепестки роз — 1 ст. л., гибискус — 1 ст. л., черный чай — щепотка.

Как готовлю

Сначала плотно набиваю трехлитровую банку молодыми малиновыми листьями, утрамбовываю и оставляю без крышки в тепле на сутки — запускается ферментация, аромат становится густым и сладковатым. Затем перекладываю листья в пакеты и отправляю в морозилку на несколько часов, чтобы они подмерзли и легче отдавали сок.

Подмороженные листья пропускаю через мясорубку — получаются сочные зеленые гранулы, которые рассыпаю по противню и сушу при 60 градусах с приоткрытой дверцей до легкого хруста.

Высушенные гранулы смешиваю с липовым цветом, мятой, мелиссой, лавандой, лепестками роз и гибискусом, при желании добавляю щепотку черного чая. Храню в герметичной банке, завариваю кипятком и настаиваю 5–7 минут — чай раскрывается карамельными нотами и цветочным послевкусием.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот чай. Листья малины реально бодрят — после чашки этого купажа я забыл про утренний эспрессо. На цвет получился густой, как дорогой черный чай, а текстура настоя — бархатистая, плотная, с легкой мятной прохладой в послевкусии. Мой лайфхак: не заливайте гранулы крутым кипятком, дайте воде остыть пару минут, иначе убьете всю тонкость лаванды.