Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 августа 2026 в 09:43

Беру листья малины и мясорубку — получается чай, который бодрит лучше кофе и дарит лето в разгар зимы

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот чай я готовлю каждый год, и он давно заменил покупные пакетики. Малиновые листья проходят через мясорубку, превращаясь в ароматные гранулы, а лаванда с лепестками роз добавляют благородный цветочный шлейф — завариваешь кружку и чувствуешь, как тепло разливается по телу.

Ингредиенты

Молодые листья малины — трехлитровая банка, липовый цвет — 2 ст. л., мята — 1 ст. л., мелисса — 1 ст. л., лаванда (цветы) — 1 ч. л., лепестки роз — 1 ст. л., гибискус — 1 ст. л., черный чай — щепотка.

Как готовлю

Сначала плотно набиваю трехлитровую банку молодыми малиновыми листьями, утрамбовываю и оставляю без крышки в тепле на сутки — запускается ферментация, аромат становится густым и сладковатым. Затем перекладываю листья в пакеты и отправляю в морозилку на несколько часов, чтобы они подмерзли и легче отдавали сок.

Подмороженные листья пропускаю через мясорубку — получаются сочные зеленые гранулы, которые рассыпаю по противню и сушу при 60 градусах с приоткрытой дверцей до легкого хруста.

Высушенные гранулы смешиваю с липовым цветом, мятой, мелиссой, лавандой, лепестками роз и гибискусом, при желании добавляю щепотку черного чая. Храню в герметичной банке, завариваю кипятком и настаиваю 5–7 минут — чай раскрывается карамельными нотами и цветочным послевкусием.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот чай. Листья малины реально бодрят — после чашки этого купажа я забыл про утренний эспрессо. На цвет получился густой, как дорогой черный чай, а текстура настоя — бархатистая, плотная, с легкой мятной прохладой в послевкусии. Мой лайфхак: не заливайте гранулы крутым кипятком, дайте воде остыть пару минут, иначе убьете всю тонкость лаванды.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
напитки
чай
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Травматолог назвал распространенную ошибку при обработке ран
Медведчук заявил, что Евросоюз финансирует свой развал
Вайкуле выставила особняк в Латвии с огромной скидкой
Стало известно, что грозит пассажирам с чемоданными-матрешками
Бойцы ВС России проявили смекалку для разведки на фронте
Наступление ВС РФ на Запорожье 5 августа: последние новости, заход в Орехов
Овчинский: в Москве открыли инсталляции к 70-летию Дня строителя
Юрист рассказала, в каких случаях за курение в доме грозит штраф
Штат ВС России увеличен на 27 тыс. человек
Гастроэнтеролог объяснил, как протекает циклоспороз
ВОЗ предупредила о клещах из-за опасного вируса Бурбон
Эксперт по фитнесу ответил, реально ли расслабиться на йоге со стрельбой
«Руки и ноги были связаны»: в Малайзии нашли тело известного бизнесмена
Удары по Украине сегодня, 5 августа: какие цели ВСУ поражены, последствия
Самокатчик разбил губу девушке после замечания об опасной езде
Россиянин рассказал, как собирался поджечь военкомат
Стало известно, как изменятся цены на продукты из-за закона о мониторинге
Россиянам перечислили рекомендуемые внеклассные занятия
Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: последние новости, главные события
«Вплоть до казни»: мать убитых в Таиланде россиян о наказании для виновных
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.