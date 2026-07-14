В России участились теракты с участием подростков Совбез: число терактов с участием подростков в России выросло в 2,2 раза

Число терактов, совершенных подростками в результате вербовки, выросло в 2,2 раза в первом полугодии 2026 года, сообщили в пресс-службе Совета безопасности России. Отмечается, что это указывает на ухудшение криминогенной обстановки среди молодежи, несмотря на общее снижение преступности в стране, передает РИА Новости.

По итогам первого полугодия 2026 года на фоне общего снижения числа зарегистрированных в стране преступлений отмечается рост криминальной активности подростков, — указали в Совбезе.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы России выявили более 11,4 тыс. несовершеннолетних, совершивших преступления, за первое полугодие 2026 года. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

До этого генпрокурор Александр Гуцан сообщил, что Генпрокуратура России инициировала масштабную проверку работы сотрудников школ, отвечающих за воспитательный процесс. Ведомство намерено выяснить, насколько эффективно педагоги выявляют факторы риска среди учеников.