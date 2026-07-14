Технолог дала совет, как определить натуральный крыжовник Технолог Кузнецова: неоднородность говорит о натуральности крыжовника

Неоднородность является признаком натуральности крыжовника, рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова. В беседе с URA.RU эксперт подчеркнула, что нам одной ветке всегда находятся ягоды разного размера.

Природа не использует сортировочные машины. На одной ветке всегда висят плоды разного калибра, а кожица часто имеет тонкие полупрозрачные жилки или естественные пятнышки. Наличие легкого матового воскового налета — абсолютная норма, — пояснила технолог.

Она уточнила, что при перекорме удобрениями ягоды становятся идеально круглыми, толстыми и гладкими. Хвостики тем временем должны оставаться зелеными, упругими и плотно прилегать к ягоде, предупредила Кузнецова.

По ее словам, идеально круглые, гладкие, толстые ягоды, похожие на елочные игрушки, — результат перекорма удобрениями для экстремального набора массы. Такая ягода будет хрустеть водой и безвкусной клетчаткой.

Ранее диетолог Антон Поляков заявил, что виноград нельзя есть людям с жировым гепатозом, стеатогепатитом и другими заболеваниями печени. Кроме того, противопоказания есть и для пациентов с ожирением и сахарным диабетом. При этом он подчеркнул, что этот продукт содержит целый комплекс витаминов, минералов и других активных веществ.