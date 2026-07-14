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14 июля 2026 в 16:10

В НИФИ Минфина России рассказали о новой афере с горящими турами

Глава «Моифинансы.рф» Модель: мошенники крадут деньги за предоплату туров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мошенники используют горящие туры по «сказочной» цене для выманивания денег у граждан, заявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель. По его словам, это одна из самых популярных афер среди злоумышленников этим летом.

Злоумышленники предлагают туры в популярные места по ценам значительно ниже рыночных. После получения предоплаты они либо перестают выходить на связь, либо продолжают имитировать работу: присылают поддельные подтверждения брони и фальшивые договоры, выигрывая время для новых жертв, — заявил Модель.

Эксперт напомнил, что необходимо проверять наличие тура на сайте официального туроператора. По его словам, список всех проверенных компаний можно найти на сайте Минэкономразвития.

Он также рассказал об афере с «бесплатными» экскурсиями. Мошенники вынуждают присоединиться людей к группе, а затем оплатить входные билеты. Среди других популярных схем эксперт назвал отели-призраки, продажу билетов на фейковых сайтах и оплату через неофициальные каналы.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко рассказал об афере со сдачей квартир в аренду. Он посоветовал быть осторожнее с предоплатой.

Общество
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Минфин
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