Критические моменты в истории страны питают россиян и придают им живительную силу, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на конференции Совета по культуре и креативным индустриям в Москве. Дипломат отметила, что традиции России живы и лишь закаляются при попытках их унизить, сообщает РИА Новости.

Самые критические моменты нашего существования, нашей жизни нас питают, дают нам живительную силу, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ указала, что ЮНЕСКО не может обеспечить работу журналистов, несмотря на заявления организации о защите свободы слова. Так она прокомментировала невыдачу визы Франции российскому корреспонденту.

До этого Захарова заявила, что руководство НАТО рассматривает Украину лишь как инструмент для достижения геополитических целей. По ее мнению, лидеры Запада игнорируют нужды простых европейцев. Она отметила, что в 2026 году Североатлантический альянс пообещал выделить Украине €70 млрд в рамках военной помощи. Аналогичную сумму НАТО планирует собрать в 2027 году.