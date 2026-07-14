ПВО уничтожила еще семь летевших на Москву дронов

ПВО уничтожила еще семь летевших на Москву дронов

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы, заявил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Всего с начала суток на подлете к городу были ликвидированы 18 дронов ВСУ.

Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что муниципальные службы приступили к разбору завалов разрушенных домов в поселке Пионерский под Истрой после атаки беспилотников в ночь на 13 июля. Сотрудники администрации также завершили обход домовладений для уточнения характера и масштабов повреждений.

До этого стало известно, что два мирных жителя погибли за сутки из-за атак ВСУ по Херсонской области. Еще пять человек пострадали, уточнил глава региона Владимир Сальдо. Всего украинские беспилотники атаковали 30 населенных пунктов в области.