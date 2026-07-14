Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 15:30

ПВО уничтожила еще семь летевших на Москву дронов

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы, заявил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Всего с начала суток на подлете к городу были ликвидированы 18 дронов ВСУ.

Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что муниципальные службы приступили к разбору завалов разрушенных домов в поселке Пионерский под Истрой после атаки беспилотников в ночь на 13 июля. Сотрудники администрации также завершили обход домовладений для уточнения характера и масштабов повреждений.

До этого стало известно, что два мирных жителя погибли за сутки из-за атак ВСУ по Херсонской области. Еще пять человек пострадали, уточнил глава региона Владимир Сальдо. Всего украинские беспилотники атаковали 30 населенных пунктов в области.

Москва
Сергей Собянин
атаки БПЛА
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Никаких привилегий»: чиновников оставили без привилегий на заправках
Нутрициолог перечислила продукты, приводящие к отекам летом
Путин объяснил укрепление рубля
Французы раскритиковали Макрона из-за мер безопасности на параде в Париже
Гендиректор УК предстанет перед судом за падение наледи на жителя Мурманска
Суд начал рассмотрение дела участников «Артподготовки» о подготовке теракта
Технолог дала совет, как определить натуральный крыжовник
Россиянам рассказали, почему люди сравнивают себя с другими
Бойцы ВС России оставили ВСУ без важного логистического центра
Польша подняла истребители из-за российского самолета
ПВО уничтожила еще семь летевших на Москву дронов
Работодатели в России изменили принципы найма новых сотрудников
Российские БПЛА поразили два судна у порта Черноморск
Покупка питбайка ребенку обернулась уголовным делом для отца
Правительство Украины ушло в отставку
Заявившая о беременности от Иракли модель вышла на связь
Пенсионерка за рулем иномарки сбила 10-летнего велосипедиста на переходе
Вучич рассказал, почему Сербия не вступает в НАТО
«Это ужасно»: Газманов оценил новые патриотические песни
19-летний миллионер оставил родителей без наследства
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.