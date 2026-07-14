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14 июля 2026 в 16:22

Спасатели раскрыли важные детали пропажи двух детей в Карелии

Пропавших в Карелии детей в последний раз видели на трассе утром

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Штаб поисковых операций развернули добровольцы на трассе, где в районе 05:00 мск последний раз видели пропавших детей в возрасте 11 и 13 лет, сообщили ТАСС в региональном отряде «ЛизаАлерт» по Карелии. Информация об исчезновении подростков, ушедших гулять накануне, была опубликована организацией 14 июля.

Добровольцы развернули штаб на месте, где детей видели в последний раз. Они шли по трассе в районе 05:00, — сообщили поисковики.

По данным источника в правоохранительных органах, мальчик и девочка попытались перейти из Кондопоги в Петрозаводск, несмотря на то что расстояние между этими населенными пунктами превышает 50 км. В поисково-спасательной операции также задействованы сотрудники полиции, местные жители и родственники пропавших.

Ранее спасатели завершили очередной этап поисков семьи Усольцевых, пропавшей под Красноярском. За четыре дня специалисты обследовали пешком 31 квадратный километр горно-таежной местности, а еще 200 квадратных километров проверили с использованием квадроциклов. Поисковые работы проводились с 9 по 12 июля по заявке следственных органов. В операции были задействованы шесть спасателей и четыре единицы техники.

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