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14 июля 2026 в 16:24

В Чернобыльской зоне отчуждения произошел новый пожар

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Чернобыльской зоне отчуждения вновь произошел пожар спустя четыре дня после ликвидации крупного возгорания, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, сейчас продолжается тушение лесной подстилки.

В зоне отчуждения продолжается ликвидация пожара лесной подстилки, — говорится в сообщении.

В конце июня в Чернобыльской зоне произошли масштабные пожары, из-за которых в Киеве фиксировали сильный смог. Возгорание удалось полностью ликвидировать только спустя две недели, при этом специалисты сообщали о загрязнении воздуха продуктами горения.

Ранее один из ведущих мировых экспертов в области ядерной безопасности, научный руководитель ИБРАЭ РАН академик Леонид Большов заявил, что пожары в Чернобыльской зоне отчуждения возникают периодически и не приводят к значимым изменениям радиационной обстановки. По его словам, подобные возгорания случаются раз в 3–5 лет. Академик подчеркнул, что, даже если приборы зафиксируют незначительные колебания, они никак не повлияют на здоровье людей.

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