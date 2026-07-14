Токсиколог ответил, как определить недостаток воды в организме

Недостаток воды в организме зачастую сопровождается головными болями, сухостью во рту и редким мочеиспусканием, предупредил токсиколог Михаил Кутушов. В разговоре с «Чемпионатом» специалист подчеркнул, что чай или кофе не могут стать полноценной заменой обычной воде.

Если к середине дня появляются головная боль, сухость во рту, ощущение тяжести, редкое мочеиспускание или более темный цвет мочи, это может говорить о том, что вы пьете недостаточно воды. При этом важно помнить, что чай, кофе и сладкие напитки не заменяют обычную воду, — пояснил токсиколог.

Специалист отметил, что в жаркую погоду организм теряет жидкость быстрее. Это влияет не только на физическое состояние, но и на работу мозга. Человеку становится труднее концентрироваться.

Ранее фитнес-эксперт, тренер Эмиль Халимов рассказал, что при похудении стоит убрать из рациона так называемый жидкий сахар в виде газировок и пакетированных напитков, а также алкоголь, колбасы и выпечку. Специалист подчеркнул, что сладкие напитки можно заменить какао на молоке, водой с лимоном или чаем без добавления сахара.