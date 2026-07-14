Польша подняла истребители из-за российского самолета

Польские истребители были подняты в воздух из-за пролетевшего над Балтикой российского самолета Ил-20, заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш в Х. Данный борт совершал полет в международной зоне, на расстоянии 30 км от польского побережья.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что иностранные истребители сопровождали российские стратегические ракетоносцы Ту-160 на определенных участках их планового полета. Кроме того, ведомство проинформировало, что экипажи дальней авиации регулярно выполняли полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей.

До этого Минобороны России сообщило, что истребители иностранных вооруженных сил сопровождали российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС на некоторых участках маршрута над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. В ведомстве подчеркнули, что все полеты российской авиации проходили в соответствии с международными правилами.