В Польше вновь предприняли спорные действия против российского Ил-20 Польские военные утверждают, что перехватили второй за сутки Ил-20 над Балтикой

Польские военные вновь сообщили о перехвате российского самолета-разведчика Ил-20 над Балтийским морем. Это уже второе подобное заявление за сутки: утром Оперативное командование видов вооруженных сил Польши отрапортовало о перехвате, а вечером повторило информацию.

Согласно официальному сообщению, дежурная пара истребителей F-16 ВВС Польши поднялась в воздух для сопровождения российского разведывательного самолета. При этом польская сторона признала, что воздушное пространство страны нарушено не было — Ил-20 выполнял полет в международном воздушном пространстве.

Российский разведывательный самолет Ил-20 выполнял полет в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером, — говорится в сообщении.

В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что полеты российских воздушных судов осуществляются в строгом соответствии с международными правилами над нейтральными водами. Они не нарушают границ иностранных государств и не допускают опасного сближения с их самолетами.

Ранее самолеты США и Канады сопровождали два российских противолодочных Ту-142. Американское и канадское командование подняло в воздух 12 бортов. При этом российский самолет не вторгался в суверенное воздушное пространство ни одной из стран.