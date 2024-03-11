Когда и чем закончится СВО, что будет с Украиной: прогноз из Швеции

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший шведский военный и аналитик Микаэль Вальтерсон в соцсети X (бывший Twitter) сделал прогноз, когда и как может закончиться российская спецоперация. О чем сказал эксперт?

Прогноз Вальтерсона о конце СВО

«Переговорного процесса здесь и сейчас ожидать не приходится. Лучшей альтернативой было бы урегулирование конфликта путем переговоров весной 2022 года, но этот корабль уже отплыл. Россию, по мнению Вальтерсона, вполне устроит двуязычная Украина с гарантиями для русскоговорящего населения, небольшая украинская армия (видимо, больше похожая на полицейские силы), вечный нейтралитет и продолжение экономического сотрудничества. Украина может согласиться на прекращение огня и замораживание линий фронта. Разумеется, Киев (пока) не считает и не признает себя проигравшей стороной, но российская сделка, вероятно, лучшее, чего может достичь Украина. Но этот корабль, заключает Вальтерсон, намекая на вопрос разрешения кризисной ситуации, поплывет и без Украины. Боевые действия могут закончиться через пару лет или продлиться до 2030 года. Бои закончатся оглушительной победой России или не такой громкой, но также победой России», — цитирует слова шведа Telegram-канал «Военная хроника».

По мнению Вальтерсона, Украина в перспективе может потерять до 25% своей территории и населения, если конфликт будет продолжаться.

«Раздел Украины по „карте Медведева“ также возможен, однако в более длительной перспективе и со значительным сдвигом границы влево по карте. В этом случае от страны может остаться только центральная часть с Киевом и парой близлежащих областей. Передача западных областей Польше или согласие на раздел по такой линии стали бы бóльшей угрозой России, чем Украина в текущих границах. Приднестровье и Гагаузия войдут в состав России, а остальная Молдавия перейдет Румынии», — добавил военный аналитик.

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Какие еще были мнения о возможном конце СВО

Герой России командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в феврале предположил, что спецоперация может завершиться осенью 2024 года.

«Еще в 2022 году я говорил, что СВО завершится в 2024-м. Потому что к этому приведет совокупность событий, которые разворачиваются как в Америке, так и на территории Украины и в мире в целом. Я изначально прогнозировал, что это будет примерно сентябрь, к выборам в США. Я думаю, этот мой прогноз пройдет проверку временем и станет реальностью», — заявил он NEWS.ru.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев отметил, что сроки завершения спецоперации зависят от того, насколько быстро Россия восстановит свои вооруженные силы до необходимого уровня.

«Сейчас эти вопросы решаются. Также сроки зависят и от огромной помощи, которую Вооруженным силам Украины оказывают западные страны. Речь идет о вооружении, финансах, материалах, строительстве оборонных заводов на территории Украины. Ближайшая задача России заключается в освобождении ее новых территорий. Они оккупированы от одной трети до одной четверти. Может быть, исключение составляет только Луганская Народная Республика. Новороссию нужно освободить, и, как говорил президент, необходимо исключить обстрелы Белгородской области и других регионов. Мы должны отодвинуть границы», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.

Фото: t.me/vvgladkov Последствия обстрела в Белгороде

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал, что не может предположить, когда закончится СВО.

«Неоднократно уже говорилось о том, что должны быть выполнены все цели и задачи специальной военной операции — и демилитаризация, и денацификация Украины. Когда это произойдет, наверное, одному только Богу известно. При этом я уверен, что даже если Украина капитулирует уже завтра, НАТО все равно не даст России спокойно жить. Альянс начнет блокировку Калининградской области, Балтийского моря. Последуют какие-нибудь провокации со стороны Финляндии, а также попытки разжечь конфликт в Средней Азии», — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

Что об окончании СВО говорили Путин и Песков

Президент России Владимир Путин говорил, что спецоперация будет окончена тогда, когда РФ достигнет своих целей.

«Мир между Россией и Украиной будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Это денацификация Украины, демилитаризация, нейтральный статус Украины», — объяснял российский лидер в ходе подведения итогов года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул, что СВО завершится, когда Россия достигнет поставленных задач. Он отмечал, что вовлечение Запада в конфликт может затянуть его, но не изменить его ход.

«Спецоперация начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что СВО будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», — добавил он.

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