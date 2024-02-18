Весна, лето или осень 2024 года? Когда закончится СВО: планы России

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ситуация на поле боя на Украине может быть решена за три месяца. Что об этом известно, какие еще версии существуют?

По мнению чиновника, нужно не ждать европейских выборов и не прикрываться другими причинами, а усилить военные поставки Украине.

«Я не думаю, что люди на высшем политическом уровне, промежуточном уровне и общественное мнение понимают, что мы в ситуации, требующей совсем иного подхода. Не просто „давайте посмотрим в следующем месяце на Совете глав МИД“. Нет, через три месяца ситуация уже будет решена на поле боя», — сказал он.

Боррель также отметил, что Евросоюз слишком часто колебался в вопросах поставки новых типов вооружения. Чиновник уверен, что ситуация на поле боя развивалась бы иначе, если бы блок вел себя решительнее в данном вопросе, а не ожидал европейских выборов или «больше подробностей».

Какие признаки могут указывать на окончание СВО летом

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что в Киеве надеются подписать договор о гарантиях безопасности с США до саммита НАТО в июле.

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press Ольга Стефанишина

«Соответствующие переговоры проводились на уровне заместителя руководителя офиса президента Игоря Жовквы. Как вы знаете, Андрей Ермак поддерживает постоянную связь с Джейком Салливаном, советником президента США по вопросам нацбезопасности. То есть с тактической точки зрения переговоры проведены, стратегически принята декларация. Это решение может быть принято ранее», — сказала она на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом она добавила, что сейчас все внимание украинской стороны сосредоточено на более неотложных решениях.

«Мы должны сначала выжить, а дальше уже думать, как гарантировать свою безопасность. Поэтому мы фокусируемся на решениях, которые должны быть приняты в марте. Нам нужно, чтобы были снаряды. И это вопрос жизни и смерти. Потому концентрируемся на этом. А гарантии безопасности точно будут подписаны», — уверена вице-премьер.

Какие признаки могут указывать на окончание СВО осенью

Герой России командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предположил, что спецоперация может завершиться осенью 2024 года.

«Еще в 2022 году я говорил, что СВО завершится в 2024-м. Потому что к этому приведет совокупность событий, которые разворачиваются как в Америке, так и на территории Украины и в мире в целом. Я изначально прогнозировал, что это будет примерно сентябрь, к выборам в США. Я думаю, этот мой прогноз пройдет проверку временем и станет реальностью», — заявил он NEWS.ru.

По его мнению, скорому завершению конфликта на Украине поспособствует ухудшение экономической ситуации в США. Так, в Штатах будет постепенно нарастать волна народных протестов. Алаудинов считает, что в отдельных штатах будет расти число сторонников независимости, как в случае с Техасом.

«Потихоньку Америка начинает бурлить. Деньги, которые, как ожидалось, будут выделены, их уже не хотят выделять. На территории Украины — неудавшееся контрнаступление, смена руководства ВСУ, общее состояние работы ТЦК на Украине, которые выхватывают людей прямо с улицы, бросают на передовую, и они ежедневно погибают. Это все потихоньку создает атмосферу, которая приведет к тому, что на Украине, возможно, будет еще один Майдан. И Америка придет к тому состоянию, когда ей будет не до Украины, потому что внутреннее состояние поглотит все их интересы на периферии», — отметил Герой России.

Фото: МО Украины

Что об окончании СВО говорили Путин и Песков

Президент России Владимир Путин говорил, что спецоперация будет окончена тогда, когда РФ достигнет своих целей.

«Мир между Россией и Украиной будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Это денацификация Украины, демилитаризация, нейтральный статус Украины», — комментировал российский лидер в ходе подведения итогов года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также объяснял, что СВО завершится, когда Россия достигнет поставленных задач. Он отмечал, что вовлечение Запада в конфликт может затянуть его, но не изменить его ход.

«Спецоперация начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что СВО будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», — высказывался представитель Кремля.

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